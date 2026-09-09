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Достал гуманизм

Собачник поджёг школу-интернат за то, что там ему запретили выгуливать пса. Это произошло в Омске. 45-летний мужчина с собакой зашёл на территорию учебного заведения, но сотрудники учреждения попросили его выйти.

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