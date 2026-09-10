Brent выше $102: перебои в поставках и спрос Китая удерживают цены на высоте

10 сентября Brent прибавила почти 1% — до $102,72 за баррель, американская WTI подорожала более чем на 1,5% — до $97,83.
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