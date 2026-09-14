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Эксперт назвал способы защиты аккаунтов в соцсетях от взлома

Эксперт назвал способы защиты аккаунтов в соцсетях от взлома

Сложные пароли не гарантируют безопасность Даже самый сложный пароль не обеспечивает полной защиты аккаунта от взлома, поскольку ручной подбор символов хакерами давно уступил место более эффективным методам, предупредил в беседе с "Лентой.

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