Происшествия

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Во Владивостоке по ходатайству следователя в отношении учредителя строительной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Сегодня по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко меру пресечения в виде заключения под стражу.

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