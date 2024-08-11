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Сводка по приграничью и Курской области: Суджа, Кучеров, Плехово

Сводка по приграничью и Курской области: Суджа, Кучеров, Плехово

Информационный ресурс сообщает о значительном обострении военной активности. ВСУ были предприняты несколько стратегических маневров - как физического, так и информационного характера, сообщает Управление.

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