Сводка по приграничью и Курской области: Суджа, Кучеров, Плехово

Информационный ресурс сообщает о значительном обострении военной активности. ВСУ были предприняты несколько стратегических маневров - как физического, так и информационного характера, сообщает Управление.
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