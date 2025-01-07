Владимир Зеленский готовился к встрече контактной группы на военной базе «Рамштайн» с помощью контратаки ВСУ в Курской области, сообщил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в колонке для Weapons and Strategy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии