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WS: Зеленский контратакой под Курском готовился к встрече на «Рамштайне»

WS: Зеленский контратакой под Курском готовился к встрече на «Рамштайне»

Владимир Зеленский готовился к встрече контактной группы на военной базе «Рамштайн» с помощью контратаки ВСУ в Курской области, сообщил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в колонке для Weapons and Strategy.

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