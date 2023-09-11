Жёсткий ответ госсекретарю США Энтони Бликену дал бывший американский разведчик на заявление о том, что Владимир Путин не переживёт конфликт на Украине.
Пророчество американского разведчика. Такой правды о Путине ещё не говорили
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
5 месяцев назад Леонид Брежнев правил Советским Союзом с 1964 по 1982 год, так что во время его правления в США было несколько президентов. Сначала был Линдон Джонсон, который управлял США с 1963 по 1969 год, потом Никсон, который сидел на президентском стуле с 1969 по 1974 год. После Никсона был Джеральд Форд, который правил в 1974-1977 годах. А потом пришел Джимми Картер, который был президентом с 1977 по 1981 год. Последний год жизни нашего Леонида Ильича — 1982 год, застал президент США Рональд Рейган, который правил с 1981 по 1989 год.
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17 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
у Пугачевой больше
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17 час.
А
Анна
Зеленский мог избежать трагедии, так кто ж ему дасьть, а Путин конечно может простудиться ... на похоронах...
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15 час.
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