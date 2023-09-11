ИЗРАЭЛЬХЭНДС

5 месяцев назад Леонид Брежнев правил Советским Союзом с 1964 по 1982 год, так что во время его правления в США было несколько президентов. Сначала был Линдон Джонсон, который управлял США с 1963 по 1969 год, потом Никсон, который сидел на президентском стуле с 1969 по 1974 год. После Никсона был Джеральд Форд, который правил в 1974-1977 годах. А потом пришел Джимми Картер, который был президентом с 1977 по 1981 год. Последний год жизни нашего Леонида Ильича — 1982 год, застал президент США Рональд Рейган, который правил с 1981 по 1989 год.