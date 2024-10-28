МО: бронегруппа морских пехотинцев уничтожила опорный пункт ВСУ под Курском

Отряд морских пехотинцев Тихоокеанского флота, входящий в состав группировки войск «Север», ликвидировал группу украинских националистов в укрепленном пункте, расположенном около границы с Курской областью.
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