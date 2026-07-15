Тонкая настройка материи: как слабые силы управляют жизнью и открывают новые горизонты в химии

Когда я начинала свой путь в науке, химия представлялась мне царством прочных, нерушимых связей. Казалось, что главная задача ученого — подобно древнему кузнецу, мощными и точными ударами «выковать» нужную молекулу, намертво соединив атомы друг с другом.