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Ситуация на Запорожской АЭС вызывает все большее беспокойство

Ситуация на Запорожской АЭС вызывает все большее беспокойство

По словам киевских властей, в результате ракетных обстрелов, совершенных российскими военными ночью и ранним утром в четверг по второму по величине городу Украины, Харькову, погибли по меньшей мере 12 человек и еще несколько получили ранения.

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