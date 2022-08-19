Ситуация на Запорожской АЭС вызывает все большее беспокойство

По словам киевских властей, в результате ракетных обстрелов, совершенных российскими военными ночью и ранним утром в четверг по второму по величине городу Украины, Харькову, погибли по меньшей мере 12 человек и еще несколько получили ранения.
По словам киевских властей, в результате ракетных обстрелов, совершенных российскими военными ночью и ранним утром в четверг по второму по величине городу Украины, Харькову, погибли по меньшей мере 12 человек и еще несколько получили ранения.
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