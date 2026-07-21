21.07.2026 в 18:30 напряжение в сети, Октябрьский посёлок. Боровск с РЭС сил уже нету Донецкая группа новостей.
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21.07.2026 в 18:30 напряжение в сети, Октябрьский посёлок. Боровск с РЭС сил уже нету Донецкая группа новостей.
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