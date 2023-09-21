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Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России

Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России

Россия страдает от изоляции, иронично подметил 20 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

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