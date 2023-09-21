Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России

Россия страдает от изоляции, иронично подметил 20 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.