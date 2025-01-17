Юлий Лагутин, ветеран спецназа, доброволец из МГУ ушедший на фронт будучи студентом магистратуры о лекции Бориса Рожина в Академии политических наук ALTER:Борис Рожин – эксперт в сфере аналитики международных вооруженных конфликтов.
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