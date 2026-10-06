🎊🎊🎊Две ночи за 190 тысяч рублей: сколько стоит встретить Новый год в омских отелях. Посмотрели расценки на новогодние туры в местные гостиницы: Отель 50/60 Сутки в отеле (31 декабря - 1 января) с новогодней программой, праздничным ужином, первоянварским завтраком обойдутся в сумму от 55,4 тыс.
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