Анатолий Локоть рассказал об ушедших на СВО сотрудниках мэрии Новосибирска

В зону СВО добровольцами ушли даже высокопоставленные сотрудники муниципалитета.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в итоговом интервью рассказал о том, что многие сотрудники муниципалитета отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции.