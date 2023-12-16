Анатолий Локоть рассказал об ушедших на СВО сотрудниках мэрии Новосибирска

В зону СВО добровольцами ушли даже высокопоставленные сотрудники муниципалитета.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в итоговом интервью рассказал о том, что многие сотрудники муниципалитета отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии