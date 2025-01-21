Трамп анонсировал увольнение более тысячи назначенцев бывшей администрации

Президент США Дональд Трамп анонсировал кадровые чистки в правительстве. «Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как «сделать Америку снова великой», — цитирует его РИА Новости.