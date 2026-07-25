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Новости для Фанов

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Секрет долгой славы: почему одни музыканты уходят в бессмертие, а другие остаются в тени

Секрет долгой славы: почему одни музыканты уходят в бессмертие, а другие остаются в тени

Меня всегда завораживала тема творческого долголетия. Почему одни артисты вспыхивают и гаснут, словно падающие звезды, а другие, даже уйдя, продолжают жить в своих произведениях, обретая ту самую «вечную память»? В день рождения человека, чей голос стал эпохой, я перебирала архивные записи.

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