Секрет долгой славы: почему одни музыканты уходят в бессмертие, а другие остаются в тени

Меня всегда завораживала тема творческого долголетия. Почему одни артисты вспыхивают и гаснут, словно падающие звезды, а другие, даже уйдя, продолжают жить в своих произведениях, обретая ту самую «вечную память»? В день рождения человека, чей голос стал эпохой, я перебирала архивные записи.