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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» начал переговоры об аренде Филлипса. «Ман Сити» хочет, чтобы выкуп был обязательным, туринцы – опциональным

«Юве» начал переговоры об аренде Филлипса. «Ман Сити» хочет, чтобы выкуп был обязательным, туринцы – опциональным

Итальянский клуб начал переговоры об аренде англичанина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Бьянконери» хотят включить в сделку опцию выкупа.

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