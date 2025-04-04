На Смоленщине не хватает сотрудников органов внутренних дел

Основная причина – неконкурентоспособность заработной платы. Об этом в своем отчете перед депутатами областной Думы сообщил заместитель начальника УМВД России по Смоленской области – начальник полиции полковник Сергей Кулагин.
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