Штурмовые отряды десантников ВС России захватили опорный пункт ВСУ в лесном массиве

Украинские националисты сбежали из леса, бросив оружие, раненных и живых сослуживцев.Стало известно, что штурмовые отряды Воздушно-десантных войск России сначала обнаружили, а потом захватили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесном массиве.