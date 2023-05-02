Царьград

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Штурмовые отряды десантников ВС России захватили опорный пункт ВСУ в лесном массиве

Штурмовые отряды десантников ВС России захватили опорный пункт ВСУ в лесном массиве

Украинские националисты сбежали из леса, бросив оружие, раненных и живых сослуживцев.Стало известно, что штурмовые отряды Воздушно-десантных войск России сначала обнаружили, а потом захватили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесном массиве.

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