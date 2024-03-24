Под видом полезного «ореха» можно купить нечто иное

Об опасности заполучить вместо весьма популярного миндаля совсем иной продукт предупреждает 5-tv.ru. Под видом плода ядра одноименного растения доверчивому покупателю могут всучить более дешевые абрикосовые косточки.
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