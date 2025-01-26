Выборы президента Белоруссии

26 января граждане Белоруссии будут выбирать президента. В выборах будут участвовать пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Партии труда и справедливости Александр Хижняк, депутат палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая и лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков.