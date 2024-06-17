Ле Пен отказалась в случае победы на выборах добиваться отставки Макрона

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью Le Figaro отказалась добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона в случае победы ее партии на внеочередных парламентских выборах.
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