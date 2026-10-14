Никита Михалков высказался о россиянах, покинувших страну после начала специальной военной операции: тех, кто признал ошибку, по его мнению, можно простить, но тех, кто жалуется на жизнь за границей после того, как у них просто кончились деньги, — нет.
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