ФСБ хочет обязать игровые сервисы и криптобиржи подключиться к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), пишет Frank Media.
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ФСБ хочет обязать игровые сервисы и криптобиржи подключиться к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), пишет Frank Media.
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