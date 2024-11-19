PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Дудко
    брехня уже надоелаИндексацию отменя...
  • игорь
    мы не ссым! (Приморцы)«Декабрь, январь ...
  • Grandad
    Когда же прикроют этот гадюшник? Неужели те, кто должен следить за содержанием публикаций, не замечают направленности...«Зима будет самой...

В Приморье пройдёт акция «Мои налоги — моему Приморью»

В Приморье пройдёт акция «Мои налоги — моему Приморью»

Для приморцев в Межрайонной ИФНС России № 14 по Приморскому краю 20 ноября пройдёт акция «Мои налоги — моему Приморью», в рамках которой можно будет узнать новеллы законодательства с 2025 года, получить уведомление и уплатить налоги за 2023 год, ответить на вопросы налогового диктанта, а также принять участие в конкурсе от УФНС России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS в пресс–службе налоговой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх