В Приморье пройдёт акция «Мои налоги — моему Приморью»

Для приморцев в Межрайонной ИФНС России № 14 по Приморскому краю 20 ноября пройдёт акция «Мои налоги — моему Приморью», в рамках которой можно будет узнать новеллы законодательства с 2025 года, получить уведомление и уплатить налоги за 2023 год, ответить на вопросы налогового диктанта, а также принять участие в конкурсе от УФНС России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS в пресс–службе налоговой.