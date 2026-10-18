Прививку от гриппа невозможно заменить естественным иммунитетом после болезни, так как он не дает широкой защиты от других штаммов вируса, рассказал «Газете.
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