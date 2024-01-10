17 тыс. пациентов с COVID-19 могли умереть от препарата, используемого для лечения

Исследование, проведенное французскими учеными и опубликованное в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, выявило связь между приемом противомалярийного препарата гидроксихлорохина и смертью почти 17 тысяч пациентов от COVID-19 в Франции, Испании, Бельгии, Турции, Италии и США, сообщает портал Москва 24.
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