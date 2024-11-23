В России отказались тормозить снятие с «Талибана» террористического статуса

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не будет искусственно тормозить процесс снятия с движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) статуса террористической организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии