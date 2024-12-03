На вокзале Нижнего Тагила устранены нарушения пожарной безопасности после вмешательства транспортной прокуратуры

По иску Нижнетагильского транспортного прокурора Тагилстроевский районный суд обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения противопожарных требований на железнодорожном вокзале станции Нижний Тагил, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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