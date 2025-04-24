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Хоккеист «Лос-Анджелеса» Кемпе назвал Кузьменко «настоящей угрозой в большинстве»

Хоккеист «Лос-Анджелеса» Кемпе назвал Кузьменко «настоящей угрозой в большинстве»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе высоко отозвался о своём одноклубнике Андрее Кузьменко после разгромной победы над «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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