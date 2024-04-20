Суд арестовал еще трех участников банды убийц из Белгородской области

Известия/Алексей Майшев Басманный суд Москвы арестовал еще трех жителей Белгородской области, которые подозреваются в убийствах и похищениях, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале.
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