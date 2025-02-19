В Лисичанск и Рубежное прибыла очередная колонна с гуманитарным грузом из Татарстана

Колонну сопровождал руководитель регионального исполкома "Единой России" Марат Самигуллин (слева) Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина В подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное прибыла 29-я по счету колонна с гуманитарным грузом, организованная республиканским отделением партии «Единая Россия».
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