В Петербурге расследуют гибель рабочего в магазине «Народный», которого зажало платформой лифта

Предварительной причиной случившегося является неисправность механизма аварийной остановки Государственная инспекция труда проводит расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в магазине «Народный» на проспекте Косыгина, 21, в Санкт-Петербурге.
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