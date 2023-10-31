Юрист Баранов рассказал о новой схеме мошенничества с микрозаймами

Мошенники начали сами первыми переводить деньги на счета жертв и сообщать им об одобрении микрозайма, чтобы в дальнейшем повесить на них настоящий долг, о чем в беседе с «ФедералПресс» рассказал юрист Артем Баранов.
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