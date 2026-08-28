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ВЕСТИ КРЫМ

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Севастополец растлил двух 9-летних девочек: его задержали

Севастополец растлил двух 9-летних девочек: его задержали

Следствием установлено, что 20 августа этого года 44-летний мужчина встретил двух детей во дворе дома по проспекту Победы.

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