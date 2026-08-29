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Газета.ру

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Телеканал CBC изменил решение не называть терактом события 11 сентября 2001 года

Телеканал CBC изменил решение не называть терактом события 11 сентября 2001 года

После критики канадский телеканал CBC изменил решение не называть события 11 сентября 2001 года в США терактом, передает ABC News.

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