Собянин: Технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Все площадки уже заняты высокотехнологичными компаниями Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём Telegram-канале, что на специализированных площадках есть вся необходимая инфраструктура, чтобы компании могли оперативно запускать инновационные производства без дополнительных затрат.