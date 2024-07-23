Север Столицы
MainБлогЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯАФИШАСПОРТТРАНСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Столицы

69 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валентина
    Боже! "Собянин принял решение о реконструкции корпусов..." Как-будто это что-то глобальное! Это же обычная текучка жи...Собянин принял ре...
  • Сергей Иванов
    И что сегодня взяток не брали?Госавтоинспекторы...
  • Наталья Середа
    Дай вам Бог здоровья, силушки и терпения извести всю мразь в России, защитить обманутых и униженных.❤️Спецназ Росгварди...

Собянин: Технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Собянин: Технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Все площадки уже заняты высокотехнологичными компаниями Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём Telegram-канале, что на специализированных площадках есть вся необходимая инфраструктура, чтобы компании могли оперативно запускать инновационные производства без дополнительных затрат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх