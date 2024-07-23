Собянин: Технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Все площадки уже заняты высокотехнологичными компаниями Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём Telegram-канале, что на специализированных площадках есть вся необходимая инфраструктура, чтобы компании могли оперативно запускать инновационные производства без дополнительных затрат.
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