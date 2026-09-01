В Кремле допустили скорые трехсторонние переговоры Путина с Трампом и Си Цзиньпином (ВИДЕО)

Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трёхсторонний саммит на АТЭС, заявил Ушаков. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, возможность такой встречи обсуждалась накануне во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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