Politico: польские перевозчики жалуются на конкуренцию с украинцами

Протестующие требуют восстановить ограничения для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции<strong>Польские дальнобойщики заблокировали три пропускных пункта на границе с Украиной.
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