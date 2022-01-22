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Диетолог Макиша перечислила полезные для работы мозга продукты

Диетолог Макиша перечислила полезные для работы мозга продукты

Врач-диетолог Марина Макиша перечислила полезную для работы мозга пищу. Ее цитирует «Москва 24». Эксперт заявила, что качество работы мозга связано с активностью кровообращения, так как с кровью в него поступают кислород и питательные элементы.

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