Лучше отложить: беды и болезни от новолуния к полнолунию согласно лунному календарю на май 2024 года Алёна ЮрьеваЛуна, вечный спутник Земли, всегда привлекала внимание и вызывала споры о своем влиянии на человека.
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