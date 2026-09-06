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Акции Японии под давлением несмотря на рекордную прибыль местного бизнеса

Акции Японии под давлением несмотря на рекордную прибыль местного бизнеса

Рынок акций Японии демонстрирует неустойчивость на фоне сдержанного отношения участников торгов, несмотря на сильные финансовые показатели местного бизнеса.

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