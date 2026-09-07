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Царьград

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Киркоров перевёз прах матери и бабушке из Болгарии. И откроет памятник Виктории и Бедросу

Киркоров перевёз прах матери и бабушке из Болгарии. И откроет памятник Виктории и Бедросу

Киркоров перевёз прах матери и бабушки в Москву, чтобы они покоилась рядом с отцом.Летом певец, народный артист России Филипп Киркоров перезахоронил прах своих матери и бабушки.

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