Франция – один из наиболее непримиримых игроков по украинскому вопросу, настроенный на продолжение войны во что бы то ни стало и готовый отправить войска для защиты режима Зеленского от окончательного поражения.
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