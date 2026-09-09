10 сентябрьских стихотворений про ОСЕНЬ

Вот десять авторских стихотворений, посвящённых сентябрю — первому месяцу осени, когда лето ещё дышит в спину, но листва уже начинает золотиться, а воздух становится прозрачным и звонким.
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