Опрос: сколько россияне готовы отдать за автомобиль

Директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков провел опрос, по результатам которого стало известно, какая сумма денег для жителей России является максимальной психологической планкой при покупке нового автомобиля.
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