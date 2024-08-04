Пышные петунии до самых заморозков продержатся: одна ложка на ведро – и цветы роскошно цветут Ольга БезродняяПетунии могут радовать глаз яркими цветами до самых заморозков, если обеспечить им правильный уход и регулярный полив.
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