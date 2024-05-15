Громкое дело генерала Кузнецова. Подробности

Вот пересажают сейчас всех и что мы будем делать? Пока новые наворуются и начнут работать пройдет много времени.

ВН

Валерий Николаевич

"Нового 37 года не будет" - и это 100% правда. Этих 3-4-х генералов осторожно повозят лицами по столу и дадут сроки с возможностью УДО через пару лет, они же никого лично не убили! А остальные их партнеры упадут на спину, поднимут лапки вверх и прикинутся мертвыми. Когда время придет, им дадут знать, что можно не притворяться. И все по новой!