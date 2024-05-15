Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обустраивается в СИЗО.
Громкое дело генерала Кузнецова. Подробности
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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8 час.
ГМ
Георгий Михалев
Вот пересажают сейчас всех и что мы будем делать? Пока новые наворуются и начнут работать пройдет много времени.
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
"Нового 37 года не будет" - и это 100% правда. Этих 3-4-х генералов осторожно повозят лицами по столу и дадут сроки с возможностью УДО через пару лет, они же никого лично не убили! А остальные их партнеры упадут на спину, поднимут лапки вверх и прикинутся мертвыми. Когда время придет, им дадут знать, что можно не притворяться. И все по новой!
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5 час.
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