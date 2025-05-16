США планируют обсудить вывод войск из Европы в 2025 году

ВАШИНГТОН, 16 мая, ФедералПресс. Мэттью Уитакер, постпред США при НАТО, выразил обеспокоенность и обратился к Евросоюзу с просьбой не устанавливать барьеры для участия компаний из стран, не входящих в ЕС, в европейских оборонных закупках, сообщает Reuters.
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